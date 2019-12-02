В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека
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- РИА Новости
По имеющимся данным, 1 декабря на 152-м км дороги между Южноуральском и Магнитогорском столкнулись Hyundai и Lada Largus.
Оба водителя скончались на месте. Также погибли два пассажира отечественной машины.
Трое пострадавших госпитализированы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.