В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека

В результате ДТП в Челябинской области погибли четверо, ещё три человека получили травмы, сообщает Newinform со ссылкой на полицейский главк.

По имеющимся данным, 1 декабря на 152-м км дороги между Южноуральском и Магнитогорском столкнулись Hyundai и Lada Largus.

Оба водителя скончались на месте. Также погибли два пассажира отечественной машины.

Трое пострадавших госпитализированы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.