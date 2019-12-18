В Карелии в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В Карелии в результате аварии с участием автобуса пострадали 13 человек, ещё один погиб. Об этом сообщили в ГИБДД.

«Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 13 человек», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как отмечается, ДТП произошло на 708-м километре трассы «Кола», когда Nissan Almera врезался в автобус, в котором находились 15 пассажиров.

Погиб водитель легкового автомобиля.

Ранее прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали 25 человек.

Также в августе Пятый канал передавал, что в Санкт-Петербурге иномарка сбила трёх человек, ожидавших разрешающего сигнала светофора у пешеходного перехода.