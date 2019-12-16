Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Нижегородской области

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Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали 25 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Нижегородской области
  • РИА Новости

Отмечается, что будет проверено соблюдение законодательства о пассажирских перевозках.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что возможной причиной аварии могли стать погодные условия.

По данным пресс-службы Минздрава Нижегородской области, пострадали 25 человек, 13 из них, по оценкам медиков, находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом 12 человек отказались от госпитализации.

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