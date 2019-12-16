Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Нижегородской области
- РИА Новости
Отмечается, что будет проверено соблюдение законодательства о пассажирских перевозках.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что возможной причиной аварии могли стать погодные условия.
По данным пресс-службы Минздрава Нижегородской области, пострадали 25 человек, 13 из них, по оценкам медиков, находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом 12 человек отказались от госпитализации.