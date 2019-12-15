В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

В ГУ МВД по региону заявили, что причиной ДТП с автобусом в Нижегородской области могли стать сложные погодные условия. Об этом сообщает ТАСС.

«В области прошёл снег с дождём, возможно, это стало причиной аварии», — заявили в МВД.

По данным пресс-службы Минздрава Нижегородской области, пострадали 25 человек, 13 из них, по оценкам медиков, находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом 12 человек отказались от госпитализации.

Ранее в Нижегородской области автобус, следовавший из Иванова в Дзержинск, съехал с дороги и перевернулся.