В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом под Нижним Новгородом
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«В области прошёл снег с дождём, возможно, это стало причиной аварии», — заявили в МВД.
По данным пресс-службы Минздрава Нижегородской области, пострадали 25 человек, 13 из них, по оценкам медиков, находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом 12 человек отказались от госпитализации.
Ранее в Нижегородской области автобус, следовавший из Иванова в Дзержинск, съехал с дороги и перевернулся.