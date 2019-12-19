СК возбудил дело по факту гибели пяти человек в ДТП на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, в том числе четверых полицейских, в ДТП на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, водитель автомобиля Toyota во время совершения обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем ВАЗ-21074.

В СК уточнили, что четверо сотрудников полиции погибли на месте, одна женщина госпитализирована. В гражданской машине один человек погиб, двое пассажиров доставлены в медучреждения.

Ранее ГУ МВД по Алтайскому краю сообщило о гибели пяти человек в результате ДТП.