Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
- РИА Новости
«В 18:50 местного времени в Алейском районе на автодороге А322 между сёлами Урюпино и Красный Яр произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Fielder», — цитирует сообщение Интерфакс.
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
По данным ГИБДД, в салоне Toyota находились три человека, один из них погиб, двое пострадали.
Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Ранее в Карелии в ДТП с автобусом пострадали 13 человек.