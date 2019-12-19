Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли в результате ДТП на трассе в Алтайском крае. Об этом информирует пресс-центр ГУ МВД по региону.

«В 18:50 местного времени в Алейском районе на автодороге А322 между сёлами Урюпино и Красный Яр произошло столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Fielder», — цитирует сообщение Интерфакс.

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.

По данным ГИБДД, в салоне Toyota находились три человека, один из них погиб, двое пострадали.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее в Карелии в ДТП с автобусом пострадали 13 человек.