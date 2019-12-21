В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием «скорой» под Саратовом
- РИА Новости
«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Ford Kuga, допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2217727», — цитирует РИА Новости сообщение ГИБДД.
Уточняется, что в результате столкновения машина скорой помощи вылетела в кювет и опрокинулась на бок.
Ранее стало известно, что один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Татищевском районе Саратовской области.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.