В Удмуртии в ДТП с участием «скорой» и грузовика погибли два человека

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В Удмуртии при столкновении автомобиля скорой помощи с грузовиком погибли фельдшер и пациент и ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в МЧС России по республике.

«В результате ДТП, к сожалению, пострадало 4 человека, 2 погибло (пациент и фельдшер автомобиля скорой медицинской помощи)», — цитирует представителя пресс-службы Интерфакс.

Среди пострадавших — ещё один пациент, сопровождающий, водитель машины скорой помощи, а также водитель грузовика.

Трое из них госпитализированы, при этом двое — в тяжёлом состоянии.

Авария произошла в 20:45 мск на 199 км федеральной дороги М-7 «Волга».

По информации ГИБДД, водитель грузовика уснул за рулём.

В конце октября в ДТП со «скорой» в Бурятии пострадали шесть человек, включая ребёнка.

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