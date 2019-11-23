В Удмуртии в ДТП с участием «скорой» и грузовика погибли два человека

В Удмуртии при столкновении автомобиля скорой помощи с грузовиком погибли фельдшер и пациент и ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в МЧС России по республике.

«В результате ДТП, к сожалению, пострадало 4 человека, 2 погибло (пациент и фельдшер автомобиля скорой медицинской помощи)», — цитирует представителя пресс-службы Интерфакс. Среди пострадавших — ещё один пациент, сопровождающий, водитель машины скорой помощи, а также водитель грузовика. Трое из них госпитализированы, при этом двое — в тяжёлом состоянии. Авария произошла в 20:45 мск на 199 км федеральной дороги М-7 «Волга». По информации ГИБДД, водитель грузовика уснул за рулём. В конце октября в ДТП со «скорой» в Бурятии пострадали шесть человек, включая ребёнка.