Семь человек пострадали в ДТП со «скорой помощью» в Кузбассе
«Три машины столкнулись, включая «скорую помощь», на трассе Белово — Гурьевск. Семеро пострадавших, включая бригаду скорой помощи, там три человека: водитель, врач и фельдшер», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Центра медицины катастроф Антона Дужика.
Он отметил, что в данный момент семь человек увезли в больницу.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии при столкновении автомобиля скорой помощи с грузовиком погибли фельдшер и пациент, ещё четверо пострадали.