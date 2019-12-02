Семь человек пострадали в ДТП со «скорой помощью» в Кузбассе

На трассе Белово — Гурьевск в Кузбассе столкнулись три автомобиля, включая «скорую помощь», семь человек пострадали.

«Три машины столкнулись, включая «скорую помощь», на трассе Белово — Гурьевск. Семеро пострадавших, включая бригаду скорой помощи, там три человека: водитель, врач и фельдшер», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Центра медицины катастроф Антона Дужика.

Он отметил, что в данный момент семь человек увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии при столкновении автомобиля скорой помощи с грузовиком погибли фельдшер и пациент, ещё четверо пострадали.