Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа
«Избегать мест массового скопления людей. При необходимости посещения многолюдных мест соблюдать дистанцию в один метр», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Также в людных местах рекомендовано использовать медицинскую маску.
Рекомендуется не трогать руками нос, глаза и рот, тщательно мыть руки после посещения мест скопления людей.
Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами.