Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа

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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, которые помогут не заразиться вирусами ОРВИ и гриппа, в том числе в ведомстве посоветовали избегать людных мест.

«Избегать мест массового скопления людей. При необходимости посещения многолюдных мест соблюдать дистанцию в один метр», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Также в людных местах рекомендовано использовать медицинскую маску.

Рекомендуется не трогать руками нос, глаза и рот, тщательно мыть руки после посещения мест скопления людей.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами.

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