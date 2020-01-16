Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, которые помогут не заразиться вирусами ОРВИ и гриппа, в том числе в ведомстве посоветовали избегать людных мест.

«Избегать мест массового скопления людей. При необходимости посещения многолюдных мест соблюдать дистанцию в один метр», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Также в людных местах рекомендовано использовать медицинскую маску.

Рекомендуется не трогать руками нос, глаза и рот, тщательно мыть руки после посещения мест скопления людей.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами.