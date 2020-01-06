В Роспотребнадзоре назвали продукты, вызывающие отравление

Специалисты Роспотребнадзора назвали продукты, которые чаще всего вызывают отравление, сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства.

«С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллёзов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции», — отметили специалисты.

По словам экспертов, наиболее высок риск возникновения инфекции в многокомпонентных салатах, заправленных майонезом или сметаной.

Потенциальным источником отравления могут стать кондитерские изделия с кремом, шаурма, блюда из рубленого мяса и холодец, а также плохо промытые фрукты и овощи.

Избежать последствий позволит правильное приготовление и хранение пищи.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры.