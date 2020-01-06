В Роспотребнадзоре назвали продукты, вызывающие отравление

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Специалисты Роспотребнадзора назвали продукты, которые чаще всего вызывают отравление, сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре назвали продукты, вызывающие отравление
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«С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллёзов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции», — отметили специалисты.

По словам экспертов, наиболее высок риск возникновения инфекции в многокомпонентных салатах, заправленных майонезом или сметаной.

Потенциальным источником отравления могут стать кондитерские изделия с кремом, шаурма, блюда из рубленого мяса и холодец, а также плохо промытые фрукты и овощи.

Избежать последствий позволит правильное приготовление и хранение пищи.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры.

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