В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

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Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Учёные выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — пояснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в некоторых государствах для снижения риска заболевания деньги печатают на бумаге с антисептическими свойствами.

Ранее врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.

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