В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр
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- РИА Новости
«Учёные выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — пояснили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, в некоторых государствах для снижения риска заболевания деньги печатают на бумаге с антисептическими свойствами.
Ранее врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.