В Роспотребнадзоре отметили низкий уровень заболеваемости гриппом в России
- globallookpress.com
Как пояснили в ведомстве, эта ситуация объясняется циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
Также в Роспотребнадзоре отметили увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России против гриппа привились более 71,28 млн человек.
Как писал телеканал «360», в числе привитых от гриппа — 3,3 млн жителей Московской области.