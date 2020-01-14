В Роспотребнадзоре отметили низкий уровень заболеваемости гриппом в России

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Специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами, сообщает Nation News со ссылкой на сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили низкий уровень заболеваемости гриппом в России
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Как пояснили в ведомстве, эта ситуация объясняется циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.

Также в Роспотребнадзоре отметили увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России против гриппа привились более 71,28 млн человек.

Как писал телеканал «360», в числе привитых от гриппа — 3,3 млн жителей Московской области.

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