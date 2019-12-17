В России более 71 миллиона человек привились от гриппа

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России против гриппа привились более 71,28 млн человек.

«В целом в стране привито более 71,28 млн человек (48,6% численности населения)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в период с 9 по 15 декабря «на территории России отмечается в целом низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ».

Ранее врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.

По её словам, грипп отличается от остальных ОРВИ более выраженной интоксикацией. Возможны сильные головные боли, слезотечение, покраснение и боль в глазных яблоках. Самый главный признак — очень резкое повышение температуры.