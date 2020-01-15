В петербургском заксе одобрили поправки в закон о жилищной политике

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 15 января, поддержало в первом чтении поправки в закон о жилищной политике, расширяющие полномочия органов государственной власти в области регулирования жилищных правоотношений.

Об этом информируют «Невские новости».

Отмечается, что проектом предлагается сформировать список организаций для управления многоквартирными домами, жильцы которых не выбрали способ управления, а также определить управляющую организацию для конкретного дома.

Уточняется, что на рассмотрение документ внёс депутат Денис Четырбок.

Ранее правительство России поручило Министерству строительства до марта 2020 года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ.