В петербургском заксе одобрили поправки в закон о жилищной политике
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Об этом информируют «Невские новости».
Отмечается, что проектом предлагается сформировать список организаций для управления многоквартирными домами, жильцы которых не выбрали способ управления, а также определить управляющую организацию для конкретного дома.
Уточняется, что на рассмотрение документ внёс депутат Денис Четырбок.
Ранее правительство России поручило Министерству строительства до марта 2020 года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ.