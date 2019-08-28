В Госдуме прокомментировали сообщения о долгах россиян за услуги ЖКХ

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала сообщения о том, что долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.

«Ситуация, которая сложилась в конце весенней сессии, могла ещё серьёзнее ухудшить эти цифры. Был внесён, с моей точки зрения, правильный закон о запрете передаче коллекторам долгов физических лиц», — заявила она.

Как напомнила депутат, с 1 октября вступают в силу поправки в Гражданско-процессуальный кодекс о том, что в суд можно идти только с персональными данными.

«Сегодня управляющая организация взяла наши данные, а завтра у неё отняли лицензию, потому что она недобросовестно выполняет обязанности по договору управления. И вполне возможно, эти наши данные окажутся в интернете, что я считаю совершенно недопустимым», — отметила Хованская.

По её словам, в Госдуме намерены решить данную проблему.

Со своей стороны, сотрудник Центра передовых технологий РАНХиГС, эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что общий годовой оборот средств в сфере ЖКХ немногим превышает 4 трлн рублей.

«Данные Минстроя же показывают: физические лица и промышленные предприятия в сумме задолжали поставщикам свыше 1,1 трлн рублей. А это четверть оборота», — отметил он.

Как считает эксперт, для изменения ситуации необходимо кардинально менять систему взаимоотношений поставщиков, управляющих компаний и потребителей.

Ранее сообщалось, что в Уфе рассказали о ситуации со сбором платежей за ЖКУ.