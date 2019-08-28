В Госдуме прокомментировали сообщения о долгах россиян за услуги ЖКХ
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«Ситуация, которая сложилась в конце весенней сессии, могла ещё серьёзнее ухудшить эти цифры. Был внесён, с моей точки зрения, правильный закон о запрете передаче коллекторам долгов физических лиц», — заявила она.
Как напомнила депутат, с 1 октября вступают в силу поправки в Гражданско-процессуальный кодекс о том, что в суд можно идти только с персональными данными.
«Сегодня управляющая организация взяла наши данные, а завтра у неё отняли лицензию, потому что она недобросовестно выполняет обязанности по договору управления. И вполне возможно, эти наши данные окажутся в интернете, что я считаю совершенно недопустимым», — отметила Хованская.
По её словам, в Госдуме намерены решить данную проблему.
Со своей стороны, сотрудник Центра передовых технологий РАНХиГС, эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что общий годовой оборот средств в сфере ЖКХ немногим превышает 4 трлн рублей.
«Данные Минстроя же показывают: физические лица и промышленные предприятия в сумме задолжали поставщикам свыше 1,1 трлн рублей. А это четверть оборота», — отметил он.
Как считает эксперт, для изменения ситуации необходимо кардинально менять систему взаимоотношений поставщиков, управляющих компаний и потребителей.
Ранее сообщалось, что в Уфе рассказали о ситуации со сбором платежей за ЖКУ.