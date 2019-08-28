СМИ: Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Это на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

В данную категорию неплательщиков входят как физлица, так и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, их управляющие компании.

Информацию собирали по долгам за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, газоснабжению и плате за жилое помещение.

Как отметили в министерстве, долги промышленных и других потребителей по оплате ЖКУ в I квартале выросли на 1,2% — до 530,2 млрд рублей.

Таким образом, общая задолженность оценивается почти в 1,1 трлн рублей.

Ранее Mkset.ru сообщал, что в Уфе рассказали о ситуации со сбором платежей за ЖКУ.