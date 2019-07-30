В Уфе рассказали о ситуации со сбором платежей за ЖКУ

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На оперативном совещании в администрации Уфы генеральный директор городского МУП ЕРКЦ Айгуль Винникова рассказала о ситуации со сбором платежей за жилищно-коммунальные услуги, передаёт Mkset.ru.
В Уфе рассказали о ситуации со сбором платежей за ЖКУ
  • РИА Новости

В первые шесть месяцев 2019 года начислено 6,3 млрд рублей в виде платы за ЖКУ. Удалось собрать 97% от начисленной суммы.

Общая задолженность за данные услуги достигает 2,4 млрд рублей.

«Мы, конечно, подготовимся к зиме как надо, однако при наличии этих денег мы могли бы увеличить объём работ по благоустройству», — заявил вице-мэр Салават Хусаинов.

Он также предложил более активно работать с должниками.

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Федорук в беседе с Nation News оценил предложение признать старые задолженности за услуги ЖКХ безнадёжными к взысканию.

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