В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

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Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
  • АГН «Москва»

Как уточняет издание со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства, указанный законопроект планируется внести в Госдуму в сентябре текущего года.

Проект предусматривает внесение поправки в статью 157 Жилищного кодекса России.

Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддержала данную инициативу.

«Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане», — подчеркнула она.

В начале ноября глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил об окончании «вакханалии 1990-х и 2000-х» в сфере тарифов ЖКХ, когда регионы и органы местного самоуправления бесконтрольно повышали тарифы выше установленных правительством предельных значений.

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