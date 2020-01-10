В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
- АГН «Москва»
Как уточняет издание со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства, указанный законопроект планируется внести в Госдуму в сентябре текущего года.
Проект предусматривает внесение поправки в статью 157 Жилищного кодекса России.
Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддержала данную инициативу.
«Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане», — подчеркнула она.
В начале ноября глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил об окончании «вакханалии 1990-х и 2000-х» в сфере тарифов ЖКХ, когда регионы и органы местного самоуправления бесконтрольно повышали тарифы выше установленных правительством предельных значений.