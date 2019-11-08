Глава ФАС заявил о прекращении «вакханалии» с тарифами ЖКХ

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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что «вакханалия 90-х и 2000-х» в сфере тарифов ЖКХ прекратилась.
Глава ФАС заявил о прекращении «вакханалии» с тарифами ЖКХ
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По его словам, законы «устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления, в общем-то, бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством России».

«Мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли», — приводит РИА Новости его слова.

Глава ФАС отметил, что «вакханалия 90-х и 2000-х годов — а только в прошлом году таких превышений было более 800 — она прекращена».

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.

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