В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам. Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщает РИА Новости, по словам депутата, ему регулярно поступают обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и на то, что эти услуги не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг», — заявил Влавов.

Он пояснил, что предлагает закрепить за потребителями право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчётного периода в случае факта неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, а также за факт несоответствия состава и свойств воды требованиям российского законодательства о техническом регулировании.

В сентябре стало известно, что Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в России может появиться единый платёжный документ за услуги ЖКХ. Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил данную инициативу.