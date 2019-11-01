В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Как сообщает РИА Новости, по словам депутата, ему регулярно поступают обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и на то, что эти услуги не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
«Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг», — заявил Влавов.
Он пояснил, что предлагает закрепить за потребителями право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчётного периода в случае факта неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, а также за факт несоответствия состава и свойств воды требованиям российского законодательства о техническом регулировании.
В сентябре стало известно, что Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что в России может появиться единый платёжный документ за услуги ЖКХ. Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил данную инициативу.