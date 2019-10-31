Правительство утвердило предельный индекс роста цен на ЖКХ в 2020 году

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Правительство утвердило максимальные индексы роста цен на услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года в России, в соответствии с которыми плата за жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастет не более чем на 5%, а в Санкт-Петербурге рост цен составит не более 3,8%.

Как сообщается на сайте правительства, в первом полугодии 2020 года рост цен на ЖКХ не предполагается. 

Так, в Московской области рост цен на ЖКХ не превысит 4,1%. 

В Чеченской республике (6,5%) и Республике Дагестан (5,2%) ожидается наибольшая индексация среди регионов России.

Меньший рост цен на услуги ЖКХ утверждён в Ненецком автономном округе (2,4%). 

«Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях», — поясняет кабмин. 

В сентябре стало известно, что Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.

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