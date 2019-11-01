В Госдуме прокомментировали предложение разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

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Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Палкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
В Госдуме прокомментировали предложение разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Зачем придумывать закон, чтобы соблюдать закон?» — заявил он.

По его словам, новые привилегии или возможность заработать деньги, которые может придумать какая-либо управляющая компания, и так незаконны.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в беседе с Inforeactor отметила, что на данный момент есть соответствующие нормы постановлений правительства России.

«Есть требования, которые предъявляются именно к коммунальщикам. Люди могут получить обратно свои деньги, сделать перерасчет и т.д. Справедливые требования к коммунальщикам есть. Безусловно, будем поддерживать, но предложения сложно обсуждать», — сказала она.

Как подчеркнула Хованская, итоговый законопроект может существенно отличаться от предложения.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.

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