Эксперт отметила важность расширения программы материнского капитала

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Полина Полетаева
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года.
Эксперт отметила важность расширения программы материнского капитала
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Как отметил глава государства, с января 2020 года семьи получат маткапитал уже при рождении первенца.

Кроме того, он предложил увеличить сумму помощи при рождении второго ребёнка на 150 тыс. рублей, а затем ежегодно её индексировать.

«Великолепная инициатива. Я уверена, что миллионы россиян, которые сейчас слушают послание, счастливы... Во-первых, материнский капитал будет выплачиваться уже на первого ребёнка. Во-вторых, по факту рождения второго ребёнка он будет также увеличиваться... По факту рождения третьего ребёнка государство оплачивает сумму в размере 450 тыс. рублей из стоимости ипотеки. Сумма, особенно для регионов, очень большая, а в ряде регионов на неё даже можно купить жильё», — отметила она.

Волынец добавила, что эта инициатива «положительным образом скажется на рождаемости».

«Для того чтобы рожать детей, людям нужна уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. И для многих семей рождение даже первого ребёнка в финансовом плане является сложным обстоятельством… Я уверена, что абсолютно все считают, что это лучший подарок, который можно было сделать российской семье», — добавила она.

Ранее Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года.

RT ведёт прямую трансляцию обращения президента России к Федеральному собранию.

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