Счётная палата выявила проблемы в экспорте сырого леса из России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ведомство выявило ряд проблем в вопросе экспорта сырого леса из страны.

«Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас ведётся соответствующая работа», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос введения в оборот земель, которые пустуют или по которым не разграничены права собственности.

Ранее Иркутской таможней были возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах.

В ноябре 2019 года правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

В октябре 2019 года Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня 2019 года в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей.

Подробности — в материале RT.