Малышева рассказала, как войти в рабочий режим после праздников
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
По её словам, выход на работу после новогодних праздников сопровождается стрессом, поэтому Малышева советует приступать к делам постепенно.
В первые несколько дней, по рекомендации врача, можно поработать в не в полную силу. Стоит избегать генеральной уборки, шопинга и активных игр с детьми.
Также Малышева советует в первые дни после новогодних праздников разделить дела на срочные и неважные. Это поможет снять психологическое напряжение.
Не стоит назначать важные встречи и начинать новые проекты в первые рабочие дни.
По мнению Малышевой, после новогодних праздников важно сделать свою жизнь интересной и насыщенной.
Ранее клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik дала рекомендации, как настроить организм на рабочий ритм после длительных праздников.