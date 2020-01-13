Малышева рассказала, как войти в рабочий режим после праздников

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Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт телеведущей.
Малышева рассказала, как войти в рабочий режим после праздников
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По её словам, выход на работу после новогодних праздников сопровождается стрессом, поэтому Малышева советует приступать к делам постепенно.

В первые несколько дней, по рекомендации врача, можно поработать в не в полную силу. Стоит избегать генеральной уборки, шопинга и активных игр с детьми.

Также Малышева советует в первые дни после новогодних праздников разделить дела на срочные и неважные. Это поможет снять психологическое напряжение.

Не стоит назначать важные встречи и начинать новые проекты в первые рабочие дни.

По мнению Малышевой, после новогодних праздников важно сделать свою жизнь интересной и насыщенной.

Ранее клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik дала рекомендации, как настроить организм на рабочий ритм после длительных праздников.

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