Малышева рассказала, как войти в рабочий режим после праздников

Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт телеведущей.

По её словам, выход на работу после новогодних праздников сопровождается стрессом, поэтому Малышева советует приступать к делам постепенно.

В первые несколько дней, по рекомендации врача, можно поработать в не в полную силу. Стоит избегать генеральной уборки, шопинга и активных игр с детьми.

Также Малышева советует в первые дни после новогодних праздников разделить дела на срочные и неважные. Это поможет снять психологическое напряжение.

Не стоит назначать важные встречи и начинать новые проекты в первые рабочие дни.

По мнению Малышевой, после новогодних праздников важно сделать свою жизнь интересной и насыщенной.

Ранее клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik дала рекомендации, как настроить организм на рабочий ритм после длительных праздников.