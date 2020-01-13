Состояние пострадавших при ЧП под Белгородом стабилизировалось

Состояние пострадавших при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области стабилизировалось. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Все четверо в сознании. Их состояние медики оценивают как стабильное без ухудшения», — приводит РИА Новости слова представителя власти региона.

Уточняется, что трое пострадавших получили травмы средней тяжести, а ещё один — тяжёлые.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

11 января на заводе в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали пять человек.