Состояние пострадавших при ЧП под Белгородом стабилизировалось

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Состояние пострадавших при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области стабилизировалось. Об этом сообщили в правительстве региона.
Состояние пострадавших при ЧП под Белгородом стабилизировалось
  • © СУСК РФ по Белгородской области

«Все четверо в сознании. Их состояние медики оценивают как стабильное без ухудшения», — приводит РИА Новости слова представителя власти региона.

Уточняется, что трое пострадавших получили травмы средней тяжести, а ещё один — тяжёлые.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту инцидента

11 января на заводе в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали пять человек. 

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