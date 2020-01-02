В Твери возбудили дело после хлопка газа в жилом доме

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка бытового газа в квартире жилого дома в Твери.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По факту травмирования двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что хлопок газа произошёл в результате деформации газового шланга, который был повреждён мастером, осуществлявшим демонтаж и установку кухонных шкафов.

2 января следователи начали проверку после взрыва газа в жилом доме в Твери, где в результате инцидента пострадали два человека.