Два человека пострадали из-за хлопка газа в Твери

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Следователи начали проверку после взрыва газа в жилом доме в Твери, где в результате инцидента пострадали два человека.
Два человека пострадали из-за хлопка газа в Твери
  • РИА Новости

«Установлено, что 2 января 2019 года в утреннее время в квартире, расположенной на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева города Твери, произошёл хлопок бытового газа, в результате которого два человека доставлены в больницу», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В начале декабря произошло обрушение четырёх этажей жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области в результате взрыва бытового газа.

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