На заводе в Белгородской области произошёл хлопок газовоздушной смеси

Пятеро госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщили в экстренных службах региона.

«В селе Беленькое произошёл хлопок газовоздушной смеси в производственном здании по переработке зерна в муку. Пострадали пять человек, госпитализированы в областной ожоговый центр», — цитирует представителя службы РИА Новости.

По предварительной информации, хлопок произошёл на шестом этаже семиэтажного здания.

В пресс-службе МЧС России, в свою очередь, отметили, что несущие конструкции здания не повреждены, нарушено только остекление.

Ранее в Твери возбудили уголовное дело после травмирования двух человек при хлопке бытового газа в квартире жилого дома.