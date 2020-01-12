СК начал проверку после хлопка пылевоздушной смеси на заводе под Белгородом

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Следственный комитет начал проверку после хлопка пылевоздушной смеси на заводе в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области, в результате которого пострадали пять человек.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту происшествия в Борисовском районе», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что по последним данным из пятерых постардавших рабочих были госпитализированы четверо, один человек от госпитализации отказался.

На данный момент проводится осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что пятеро госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области.

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