Пять пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в тяжёлом состоянии

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Пять человек из восьми пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести, рассказал заведующий территориальным центром медицины катастроф Сергей Кузьминов.
Пять пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Семеро пациентов — в Шацкой ЦРБ, один — в Сасовской. Пять тяжёлых, трое — в состоянии средней тяжести. Детей нет», — сказал он РИА Новости.

Двоим пациентам уже сделали операции.

Ранее в Рязанской области произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, ещё восемь пострадали. Для их эвакуации пришлось привлечь санитарную авиацию.

2 января URA.RU передавало, что при столкновении двух автомобилей в Челябинской области погибли четыре человека.

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