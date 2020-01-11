В Подольске двое детей провалились под лёд и погибли

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В Подольске начали проверку после того, как двое мальчиков пяти и восьми лет провалились на пруду под лёд и погибли, передаёт Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
В Подольске двое детей провалились под лёд и погибли
  • РИА Новости

«Проводится проверка по факту смерти двух мальчиков пяти и восьми лет в результате утопления в искусственном пруду», — приводит РИА Новости сообщение.

Предварительно, дети вместе с мамой находились в гостях у родственников, под лёд они провалились во время прогулки по территории частного дома.

Отмечается, что на месте инцидента работают следователи и криминалисты, опрашиваются родственники.

Областная прокуратура также начала проверку по факту случившегося.

Ранее Inforeactor сообщал, что школьницу Елизавету Шестову наградили почётным знаком Всероссийского общества спасения на водах за помощь двум мальчикам, провалившимся под лёд в Санкт-Петербурге.

В декабре в Волгоградской области начали проверку после того, как двое семилетних мальчиков провалились под лёд реки на хуторе Пронин. Один ребёнок погиб, другой был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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