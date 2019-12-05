В Петербурге наградили школьника, спасшего четырёхлетнюю девочку

В Санкт-Петербурге наградили школьника, спасшего четырёхлетнюю девочку, сообщает Пятый канал.

Ученик пятого класса Павел Гущин получил знак «Всероссийского общества спасания на водах».

Инцидент произошёл на прошлой неделе на Матисовом канале. Девочка провалилась под тонкий лёд. Школьник схватил ребёнка за капюшон и не дал ему уйти под воду, после чего позвал на помощь взрослых.

Как заявили спасатели, мальчик действовал правильно.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.