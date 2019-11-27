Бастрыкин наградил уральского школьника за спасение девочки из воды
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«Глава ведомства поблагодарил ученика, сказав, что он в своём юном возрасте совершил мужской поступок, который является отличным примером для других», — отметили в пресс-службе.
Дмитрий с другом заметили в воде девочку, которая держалась за кромку льда, и мальчик сразу же бросился спасать утопающую. Родители спасённой девочки обратились в школу с просьбой о поощрении ученика.
Ранее полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку.
RIA56 также сообщало, что в Оренбурге наградили подростков, спасших близких при пожаре.