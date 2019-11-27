Бастрыкин наградил уральского школьника за спасение девочки из воды

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бастрыкин наградил уральского школьника за спасение девочки из воды
  • © пресс-служба СК РФ

«Глава ведомства поблагодарил ученика, сказав, что он в своём юном возрасте совершил мужской поступок, который является отличным примером для других», — отметили в пресс-службе.

Дмитрий с другом заметили в воде девочку, которая держалась за кромку льда, и мальчик сразу же бросился спасать утопающую. Родители спасённой девочки обратились в школу с просьбой о поощрении ученика.

Ранее полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку.

RIA56 также сообщало, что в Оренбурге наградили подростков, спасших близких при пожаре.

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