В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки

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Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.

«Слава очень скромный, я сама только вчера из новостей узнала о его смелом поступке. Он заслуживает признания, и, конечно, приятно, что сегодня ему в торжественной обстановке сотрудники полиции вручили награды», — сказала она РИА Новости.

По словам Обушенко, Вячеслав обладает спортивным характером, при этом он «добрый и отзывчивый на чужую беду».

Как отмечает агентство, во время вручения подарков подростка пригласили в будущем работать в полиции.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео похищения девятилетней девочки в Иркутске.

Мужчина схватил ребёнка на улице, затолкнул в автомобиль и стал уезжать.

Крики девочки услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Он рассказал об этом другому прохожему, вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девятилетнюю девочку.

Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который ранее был судим за совершение преступлений сексуального характера.

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