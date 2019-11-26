Появилось видео похищения девочки в Иркутске

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Следственный комитет опубликовал видео похищения девятилетней девочки в Иркутске.

На видео мужчина подходит к идущему вдоль забора ребёнку, хватает его и тащит к машине. Затолкнув девочку в автомобиль, мужчина уезжает.

В СК сообщили, что крики ребёнка услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Он рассказал об этом другому прохожему, вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девятилетнюю девочку.

Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления, но через несколько часов он был задержан.

В ведомстве рассказали, что им оказался 48-летний местный житель, который ранее был судим за совершение преступлений сексуального характера.

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