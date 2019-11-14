В Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре

В Оренбурге наградили подростков, спасших близких при пожаре. Церемония состоялась в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», сообщает RIA56.

«Сегодня мы чествуем ребят, которые, несмотря на свой юный возраст, совершили героические поступки по спасению человеческих жизней, и выражаем им признательность», — заявил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

По его словам, дети совершили поступки, на которые способны далеко не все взрослые.

В частности, награду получил восьмиклассник Илья Соколовский, который в октябре 2019 года спас из горящего дома двух сестёр.

Также отмечены члены студенческого пожарно-спасательного отряда «Феникс», которые принимали активное участие в тушении природных пожаров на востоке региона.

Ранее Newinform сообщал, что двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье.