В Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре

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В Оренбурге наградили подростков, спасших близких при пожаре. Церемония состоялась в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», сообщает RIA56.
В Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре

«Сегодня мы чествуем ребят, которые, несмотря на свой юный возраст, совершили героические поступки по спасению человеческих жизней, и выражаем им признательность», — заявил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.

По его словам, дети совершили поступки, на которые способны далеко не все взрослые.

В частности, награду получил восьмиклассник Илья Соколовский, который в октябре 2019 года спас из горящего дома двух сестёр.

Также отмечены члены студенческого пожарно-спасательного отряда «Феникс», которые принимали активное участие в тушении природных пожаров на востоке региона.

Ранее Newinform сообщал, что двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье.

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