Двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье

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Двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка во Владивостоке, сообщает Newinform со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье
  • РИА Новости

Как рассказала глава пресс-службы ведомства Ирина Сырова, к сотрудникам обратился водитель одного из транспортных средств. Он заявил, что везёт дочь, которая потеряла сознание.

Инспекторы помогли семье вовремя добраться до больницы. Они навестили девочку, когда она пошла на поправку.

Глава УМВД Николай Афанасьев вручил сотрудникам благодарственные письма.

Ранее RIA56 сообщало, что школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре.

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