В Волгоградской области двое семилетних детей провалились под лёд

В Волгоградской области начали проверку после того, как двое семилетних мальчиков провалились под лёд реки на хуторе Пронин. Один ребёнок погиб, другой госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. На месте работают следователи территориального подразделения СКР», — говорится в сообщении.

По информации следствия, во время прогулки дети зашли на лёд реки Цуцкан, который не выдержал их веса, в результате чего они оказались под водой.

На помощь детям пришёл местный рыбак, находившийся поблизости. Несмотря на то что ему удалось вытащить из воды обоих детей, один мальчик впоследствии скончался.

Ранее Пятый канал передавал, что в Санкт-Петербурге наградили пятиклассника, спасшего четырёхлетнюю девочку, провалившуюся под лёд на Матисовом канале.