Школьницу наградили за спасение двух мальчиков, провалившихся под лёд в Петербурге

Школьницу Елизавету Шестову наградили почётным знаком Всероссийского общества спасения на водах за помощь двум мальчикам, провалившимся под лёд в Санкт-Петербурге, сообщает Inforeactor.

Девочка, приехавшая из Вышнего Волочка на новогодние каникулы к сестре, заметила, как мальчики девяти и 11 лет вышли на Дудергофский канал и провалились. Она спустилась, подала им руку и стала звать взрослых.

Как отметил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев, Шестова первой пришла на помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.