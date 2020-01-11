Эксперт оценила идею введения новых отметок в школьный аттестат

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Кирилл Горшенин, Полина Полетаева
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT возможность появления в школьных аттестатах новых отметок по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура.
Эксперт оценила идею введения новых отметок в школьный аттестат
  • РИА Новости

По словам Волынец, такая система оценивания будет уместна в рамках названных предметов.

«Я думаю, что подавляющее большинство родителей поддерживают эту инициативу, потому что творческие направления очень трудно оценить с точки зрения качественно-количественных показателей. Как оценить, что ребёнок спел замечательно, нарисовал хороший рисунок? На уроке физкультуры можно измерить, например, количество приседаний, но, учитывая, что общий уровень физической подготовки наших детей, к сожалению, снижается, многие дети не в состоянии выполнить нормативы на высокие оценки, и страдает аттестат», — заявила она.

Эксперт пояснила, что школьник проявит большее старание в случае, если у него не будет страха получить плохую оценку.

«Чтобы снизить уровень стресса... необходимо правильно своевременно ввести понятия «зачёт» и «незачёт», а не вводить оценочный критерий», — считает Волынец.

По её мнению, оценивать способности ребёнка в творческих предметах несправедливо.

«Многое зависит не только от склонности и таланта ребёнка, но и от способности учителя интересно показать и рассказать материал. Детей несправедливо сравнивать в этих творческих процессах, потому что творчество на то и творчество, что это самовыражение», — заключила эксперт.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева выступила с идеей реформировать систему оценивания в школьных аттестатах и добавить оценки зачёт и незачёт.

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