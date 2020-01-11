В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

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Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
  • © Александр Алпаткин
  • РИА Новости

По словам Васильевой, некоторые школы уже используют систему зачёт — незачёт, однако при получении аттестата все оценки выставляются по пятибалльной системе.

«Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физическая культура», — сказала министр. 

Васильева заявила, что ставить тройку по музыке в аттестат ребёнку только из-за отсутствия музыкального слуха неправильно.

В декабре 2019 года в Минкомсвязи сообщили, что электронные аттестаты о среднем образовании могут появиться в России в 2021 году.  

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