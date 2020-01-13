Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

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Николай Соколов
За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT.
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков
  • РИА Новости

Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.

Так, с января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объёме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раз.

Значительно увеличился экспорт джина (в 4,2 раза по сравнению с прошлым годом) и виски (в 2,9 раза). Экспорт водки за этот же период вырос на 6%.

Между тем объёмы поставок некоторых алкогольных напитков за границу уменьшились.

Так, за тот же период на 55,5% сократился экспорт ликёров и на 4,5% — экспорт вина.

Российское вино в основном поставляется на Украину (51,6% от объёма экспорта в январе — июле 2019 года). Далее следуют Китай (11,5%) и Казахстан (9,8%).

Российское пиво в основном экспортируется на Украину (20,7%), в Казахстан (19,4%) и Белоруссию (19,1%). 

Что касается экспорта водки из России, то больше всего её закупают в Великобритании (18,5%), Германии (14,8%) и на Украине (10,3%).

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, в ближайшие годы объём экспорта российских спиртных напитков, возможно, продолжит увеличиваться.

«Важно понимать, что мировой рынок перенасыщен своей продукцией. Водка и пиво — это два напитка, которые Россия в основном экспортирует... Мы ещё прощупываем этот рынок. Сейчас рассматриваются вопросы тех или иных преференций для наших экспортёров. Это здорово, это может помочь нарастить объёмы экспорта. Не в три раза, конечно, но нарастить экспорт крепкого алкоголя, возможно, удастся на 50—60%», — считает эксперт.

Ранее RT сообщал, что в России снизились продажи ряда алкогольных напитков, в том числе водки и вина.

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