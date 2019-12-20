В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

Депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, пишут «Ведомости».

Отмечается, что данная инициатива направлена на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво.

В частности, предлагается распространить ЕГАИС для пива на розничные продажи и общепит, что упростит учёт, следует из текста проекта. В настоящее время система отслеживает пиво только до точки продаж.

Также законопроект предлагает распространить установку счётчиков размеров производства на большее количество пивоваров — их должны установить производители, выпускающие от 100 тыс. дал пива в год.

В настоящее время их ставят те, кто производит больше 300 тыс. дал.

В документе в том числе предлагается создать реестр пивоваров. Ранее это уже предлагал Минфин как альтернативу лицензированию.

Ранее газета «Известия» сообщала, что производители предложили снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%. Сообщалось, что они намерены инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» для того, чтобы открыть импорт в Россию крепких сортов крафтового пива, доступных на международных рынках.