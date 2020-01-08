Российские корабли и подлодки продолжат охранять Северный морской путь

Пресс-служба Северного флота сообщила, что корабли и подводные лодки в 2020 году будут задействованы в обеспечении безопасности Северного морского пути.

«В 2020 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России — Северного морского пути, в том числе совершенствуя свои навыки в проведении спасательных операций в арктической зоне», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы. Отмечается, что подводники Северного флота продолжат практику подлёдного плавания в акватории Северного Ледовитого океана. Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.