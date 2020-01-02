В ГИБДД рассказали о возможном изменении экзамена на права

ГИБДД планирует исключить из практического экзамена на водительские права штрафные баллы в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ведомства Николай Гиляков.

По его словам, этим вопросом занимается Научный центр безопасности дорожного движения.

«К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах этого научного исследования мы придём к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена», — цитирует РИА Новости Гилякова.

Как предполагается, отметил он, штрафные баллы на практическом экзамене будут исключены.

«Как это будет выглядеть на бумаге — это вопрос ближайших нескольких месяцев», — сказал он, добавив, что с 1 октября 2020 года ожидается вступление в силу изменений правил проведения практического экзамена.

К этому времени ГИБДД намерена сформировать предложения по новой процедуре оценки практического экзамена.

Он пояснил, что экзаменатор будет оценивать не допущенные нарушения, а то, насколько верно и безопасно кандидат выполняет манёвры и управляет автомобилем.

В настоящее время на сдаче экзамена на водительское удостоверение допускается получение пяти штрафных баллов за нарушение ПДД и правил управления автомобилем.

В начале декабря в ГИБДД заявили о планах в 2020 году исключить «площадку» из экзамена на права.

В ведомстве также сообщали, что намерены внести изменения в теоретическую часть экзамена и отказаться от балльной системы при сдаче его практической части.

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал телеканалу «360» отмену «площадки».