Эксперт оценил идею отмены «площадки» в экзамене на права

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отмену «площадки» в экзамене на права.

По его мнению, отсутствие экзаменационного этапа на закрытых площадках — это существенный просчёт новых правил.

«По площадке можно определить, может ли человек за рулём перемещаться по городу. В город можно вообще не выезжать, так как по площадке опытному глазу всё понятно», — заявил Субботин.

Он предположил, что решение ГИБДД связано с отсутствием в России специально оборудованных мест, где будущие водители могли бы готовиться к испытаниям.

3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.

В ведомстве объяснили, что этот этап дублирует экзамен в автошколе и отнимает много времени у сотрудников ГИБДД.

Эксперт Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.