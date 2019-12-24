Эксперт оценил идею отмены «площадки» в экзамене на права
- РИА Новости
По его мнению, отсутствие экзаменационного этапа на закрытых площадках — это существенный просчёт новых правил.
«По площадке можно определить, может ли человек за рулём перемещаться по городу. В город можно вообще не выезжать, так как по площадке опытному глазу всё понятно», — заявил Субботин.
Он предположил, что решение ГИБДД связано с отсутствием в России специально оборудованных мест, где будущие водители могли бы готовиться к испытаниям.
3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.
В ведомстве объяснили, что этот этап дублирует экзамен в автошколе и отнимает много времени у сотрудников ГИБДД.
Эксперт Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.