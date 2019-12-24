Эксперт оценил идею отмены «площадки» в экзамене на права

Короткая ссылка
Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отмену «площадки» в экзамене на права.
Эксперт оценил идею отмены «площадки» в экзамене на права
  • РИА Новости

По его мнению, отсутствие экзаменационного этапа на закрытых площадках — это существенный просчёт новых правил.

«По площадке можно определить, может ли человек за рулём перемещаться по городу. В город можно вообще не выезжать, так как по площадке опытному глазу всё понятно», — заявил Субботин.

Он предположил, что решение ГИБДД связано с отсутствием в России специально оборудованных мест, где будущие водители могли бы готовиться к испытаниям.

3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.

В ведомстве объяснили, что этот этап дублирует экзамен в автошколе и отнимает много времени у сотрудников ГИБДД. 

Эксперт Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить