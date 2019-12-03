ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года. Об этом сообщил глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По его словам, ведомство активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов, один из них касается правил проведения экзаменов.

«Здесь основное то, что исключается приём экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D», — цитирует Гилякова ТАСС.

Проект постановления находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым, отметил он. По предварительным данным, изменение вступит в силу с 1 октября.

Весной сообщалось о планах переработать задачи теоретического экзамена на получение прав.

Также в пресс-службе МВД рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе».