ГИБДД планирует переработать задачи теоретического экзамена на права. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«С учётом данных президентом России Владимиром Путиным поручений ... в части повышения требований к сдаче экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений запланирована переработка экзаменационных задач», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время прорабатываются «вопросы расширения количества экзаменационных задач, а также их систематизация по принадлежности к определённой категории транспортных средств».

Как уточняется, «планируемые сроки завершения работ по изменению процедур проведения теоретического экзамена — 2020 год».

В январе Госавтоинспекция внесла изменения в проект экзамена на водительские права.

Отмечалось, что основным изменением стало то, что вместо того, чтобы отдельно проходить «площадку» и «город», необходимо будет сдать единый экзамен по вождению.

Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с ФАН оценил внесение ГИБДД этих изменений.